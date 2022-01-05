توكاييف: مثيرو الشغب في ألما آتا عصابات إرهابية تلقت تدريبات في الخارج - فيديو

وصف الرئيس الكازاخي، قاسم زومارت توكاييف، خلال اجتماع عقده مع القيادات الأمنية في البلاد مثيري الشغب في ألما آتا بـ"العصابات الإرهابية".

قال، إنه "ينبغي النظر إلى الاحتجاجات في كازاخستان على أنها عمل عدواني، فقد خضعت العصابات الإرهابية التي نظمتها لتدريب جاد في الخارج".

واحتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على زيادة مضاعفة في أسعار الغاز.

ووجه رئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف بتشكيل لجنة حكومية لتلبية مطالب المتظاهرين وخفض أسعار الغاز.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.

وحث توكاييف المواطنين على التحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الاستفزازات من الداخل والخارج.

وأشار إلى أن الدعوات لمهاجمة المكاتب المدنية والعسكرية غير قانونية، والدولة "لا تحتاج للصراع، بل للثقة المتبادلة والحوار".

وفرض توكاييف حالة الطوارئ في منطقتي مانغيستاو وألما آتا حتى 19 يناير، كما أقال الحكومة وقال إن "مجلس الوزراء مسؤول بشكل خاص لأنه خلق الوضع الذي أثار الاحتجاج".

المصدر: "نوفوستي" + "سبوتنيك"