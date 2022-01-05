حكومة ألمانيا تأمل في تهدئة الوضع حول أوكرانيا

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشتريت، إن حكومة بلاده تأمل في تخفيف التوتر وتهدئة الوضع حول أوكرانيا.

وذكر المتحدث، أن بلاده تؤيد الحلول السياسية للنزاع في أوكرانيا.

ووفقا له، تأمل حكومة ألمانيا في أن تسهم المحادثات على مستوى المستشارين السياسيين الروس والألمان والفرنسيين في موسكو يوم 6 يناير، في خفض التصعيد.

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وأضاف ستيفن هيبيشتريت: "نحن سعداء لأن هذه المفاوضات ستجري قريبا. ونأمل أن يهدأ الوضع حول أوكرانيا".

ولم يقدم ممثل الحكومة الألمانية، أي تفاصيل عن جدول أعمال اللقاء.

المصدر: تاس