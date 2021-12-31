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بلينكن: الناتو مستعد لإطلاق حوار هادف مع روسيا

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بلينكن: الناتو مستعد لإطلاق حوار هادف مع روسيا
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن استعداد حلف الناتو لإطلاق حوار هادف مع موسكو يقوم على موقف موحد بين أعضاء الحلف "لاحتواء العدوان الروسي على أوكرانيا".

وجاء في بيان عن وزارة الخارجية الأمريكية أن "بلينكن بحث في محادثة هاتفية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ المفاوضات المقبلة مع روسيا".

وأضافت الخارجية الأمريكية: "تحدث الجانبان حول المفاوضات المقبلة مع موسكو في إطار مجلس روسيا والناتو، والحوار حول الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا.. وأشار بلينكن إلى أن التحالف جاهز لحوار هادف مع روسيا".

من جهته، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن "الناتو مستعد للحوار مع روسيا في إطار اجتماع مجلس الناتو وروسيا في الـ12 من يناير".

وكتب على "تويتر": "تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول أهمية تهدئة تصعيد القوة العسكرية الروسية الكبيرة في أوكرانيا وحولها.. الناتو جبهة موحدة.. نحن مستعدون للحوار".

ومن المقرر إجراء مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في العاشر من يناير المقبل حول الضمانات الأمنية في جنيف.

كما سيعقد اجتماع لمجلس روسيا والناتو في 12 يناير، تعقبه محادثات بين ممثلي روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 13 يناير.

المصدر: "تاس"

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