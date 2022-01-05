لاما كالميكيا يدعو البوذيين إلى الانضمام لتقاليد الاحتفال برأس السنة

قال تيلو تولكو رينبوتشي لاما كالميكيا الأعلى، إنه يدعو البوذيين إلى المشاركة في تقاليد الاحتفال بعيد رأس السنة وعيد الميلاد.

وأشار تيلو تولكو رينبوتشي، الذي يشغل كذلك منصب ممثل الدالاي لاما في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة ومنغوليا، إلى أن البوذيين يمكنهم حينذاك تزيين شجرة عيد الميلاد، وتبادل الهدايا والتهاني مع الأصدقاء.

ووفقا له، عيد رأس السنة التقليدي "ليس مألوفا تماما" لأتباع ديانته، ولكن رغم ذلك يتم الاحتفال به في البلدان والمناطق البوذية.

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وأضاف: "يمكن للبوذيين أن يمنحوا العالم الحب واللطف والرحمة. وعليهم الامتناع عن فعل الأشياء التي تتعارض مع المبادئ البوذية. أما بالنسبة للهدايا، فلماذا لا؟ في الأعياد التي تحتفل بها ديانات أخرى، يمكنهم أيضا تقديم الهدايا وتلقيها. تقاليد وعادات عيد رأس السنة وعيد الميلاد، رائعة ويمكننا الاشتراك فيها مع أصدقائنا".

وشدد على أن السينما والمسارح والحفلات الموسيقية، "طريقة رائعة لقضاء وقت ممتع".

المصدر: نوفوستي