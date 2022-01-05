إسرائيل تسجل حصيلة قياسية بعدد إصابات كورونا

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، حصيلة قياسية جديدة بعدد إصابات فيروس كورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 11978 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، على الرغم من القيود المفروضة على السفر والحجر الصحي المطلوب.

وارتفع عدد الاصابات الخطيرة الى 125 إصابة في حين أن مؤشر انتشار الفيروس بلغ 1.92، بينما عدد الاصابات النشطة 57,858 إصابة.

وبلغ عدد المصابين المرتبطين بأجهزة تنفس 38 شخصا، في ظل انتشار متحور "أوميكرون" بسرعة كبيرة.

وكان قد تم تسجيل الرقم القياسي السابق في 2 سبتمبر حيث تم تسجيل 11345 إصابة جديدة خلال موجة متغير دلتا.

المصدر: times of israel