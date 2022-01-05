وزير الصحة في دلهي: بدء الموجة الخامسة من كورونا

قال وزير الصحة في دلهي، ساتيندار جاين، اليوم الأربعاء، إن دلهي ستبلغ عن تسجيل حوالي 10000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، معلنا بدء الموجة الخامسة من الفيروس.

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ولفت جاين إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل الإصابات الإيجابية إلى 10 في المائة في العاصمة دلهي.

وأكد أن الموجة الثالثة انطلقت في الهند، معلنا أنه "بالنسبة إلى دلهي، فهذه هي الموجة الخامسة من فيروس كورونا".

وحذر سكان دلهي من أنه على الرغم من أن أعراض متحور"أوميكرون" تبدو خفيفة، يجب الالتزام بجميع البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا.

هذا وسجلت العاصمة الوطنية دلهي، أمس، 5481 حالة إصابة بفيروس كورونا وثلاث وفيات ذات صلة، حيث أعلنت الحكومة قيودا جديدة بما في ذلك حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر: NDTV