وزير الصحة في دلهي: المصابون بـ"أوميكرون" لم يحتاجوا إلى الأكسجين حتى الآن

قال وزير الصحة في دلهي، ساتيندار جاين، اليوم الأربعاء، إن أي مريض مصاب بمتحور "أوميكرون" لم يكن بحاجة إلى دعم بالأكسجين حتى الآن.

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وأوضح وزير الصحة أن "معدل فحص كوفيد-19 حوالي 1 بالمائة مع 496 حالة جديدة تم الإبلاغ عنها أمس، ولم يحتاج أي مريض من مصابي "أوميكرون" إلى دعم الأكسجين حتى الآن".

وأضاف: "لقد لوحظ في الغالب أن أفراد عائلات العائدين من دول أجنبية يتأثرون بمتحور أوميكرون. لكن على الجميع اتخاذ الاحتياطات".

وأصدرت وزارة الصحة الاتحادية في الهند، بيانات عن حالات "أوميكرون" التي تظهر أن دلهي تتصدر القائمة، حيث تمثل 238 حالة تراكمية من إجمالي 781 حالة إصابة بـ"أوميكرون" في البلاد.

وأبلغت مدينة دلهي عن 496 حالة إصابة جديدة بكورونا، مع وفاة واحدة في آخر 24 ساعة، وفقا لنشرة دلهي الصحية السابقة الصادرة يوم أمس.

المصدر: NDTV