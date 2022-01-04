المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أسقطنا مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان (صورة)
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء يوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان.
وأضاف المتحدث أن المسيرة تسللت من داخل الأراضي اللبنانية حيث تابعتها قوات المراقبة الجوية طيلة الحادث.
وأكد أفيخاي أدرعي أن الجيش سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل.
المصدر: وسائل إعلام عبرية
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