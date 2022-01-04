ستولتنبرغ يكشف جوانب مفاوضات مجلس "روسيا الناتو" في 12 يناير

أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن مجلس "روسيا – الناتو" سينظر في قضايا الأمن العسكري في أوروبا وأوكرانيا وإجراءات الحدّ من المخاطر والشفافية العسكرية.

وكتب على "تويتر": "لقد دعوت مجلس روسيا والناتو للانعقاد في 12 يناير لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمن الأوروبي، والوضع في أوكرانيا".

وأضاف: "سيبحث المجلس أيضا القضايا المتعلقة بالنشاط العسكري، والشفافية المتبادلة بين الناتو والجيش الروسي وتقليل المخاطر".

I’ve convened #NATO-#Russia Council meeting on Jan 12 to discuss issues related to European security, esp the situation in/around #Ukraine & issues related to mil activities, reciprocal transparency & risk reduction. An agenda for meaningful dialogue in the interest of all of us. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 4, 2022

يذكر أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة ستعقد يوم 10 يناير الجاري لمناقشة مسودة المقترحات الأمنية التي تقدمت بها موسكو إلى واشنطن، تعقبها جلسة أخرى لمفاوضات مجلس "روسيا – الناتو" يوم 12 يناير، وجلسة ثالثة بين روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 13 يناير الجاري.

المصدر: "تاس"