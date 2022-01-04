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ستولتنبرغ يكشف جوانب مفاوضات مجلس "روسيا الناتو" في 12 يناير

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ستولتنبرغ يكشف جوانب مفاوضات مجلس
AFP THIERRY CHARLIER
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ - أرشيف
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أكد الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن مجلس "روسيا – الناتو" سينظر في قضايا الأمن العسكري في أوروبا وأوكرانيا وإجراءات الحدّ من المخاطر والشفافية العسكرية.

وكتب على "تويتر": "لقد دعوت مجلس روسيا والناتو للانعقاد في 12 يناير لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمن الأوروبي، والوضع في أوكرانيا".

وأضاف: "سيبحث المجلس أيضا القضايا المتعلقة بالنشاط العسكري، والشفافية المتبادلة بين الناتو والجيش الروسي وتقليل المخاطر".

يذكر أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة ستعقد يوم 10 يناير الجاري لمناقشة مسودة المقترحات الأمنية التي تقدمت بها موسكو إلى واشنطن، تعقبها جلسة أخرى لمفاوضات مجلس "روسيا – الناتو" يوم 12 يناير، وجلسة ثالثة بين روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 13 يناير الجاري.

المصدر: "تاس"

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