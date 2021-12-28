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موسكو: نرفض تنازلات أحادية بالحوار مع الناتو

أخبار روسيا

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفض بلاده للتنازلات الأحادية في المفاوضات المرتقبة مع حلف الناتو بشأن الضمانات الأمنية.

من جانبه شدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف على أهمية إشراك العسكريين في وفد الناتو خلال المباحثات المرتقبة مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية..

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