تأجير "الرحم" للمثليين في إسرائيل ابتداء من الأسبوع المقبل

سمحت السلطات الإسرائيلية، للأزواج من نفس الجنس بإنجاب أطفال من خلال أمهات بديلات ابتداء من الأسبوع المقبل.

إقرأ المزيد

وقال وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هورويتز إن الأزواج من نفس الجنس سيتمكنون من إنجاب أطفال من خلال أمهات بديلات في إسرائيل، بعد قرار المحكمة العليا الذي اتخذ العام الماضي.

وأوضح وزير الصحة، وهو مثلي الجنس علنا، أن "المساواة الكاملة. هذا هو المطلب البسيط وهو هدف نضال مجتمع الميم، الكفاح الطويل لمجتمعي. المساواة أمام القانون والمساواة في الأبوة او الامومة".

وأضاف أن قانون تأجير الأرحام سيصبح متاحا للرجال غير المتزوجين والمتحولين جنسيا.

وألغت المحكمة في يوليو أجزاء من قانون تأجير الأرحام الذي يمنع الأزواج المثليين من إنجاب الأطفال من خلال أم بديلة.

وأتت هذه الخطوة بعد أن قضت المحكمة في عام 2020 بأن القانون، الذي وسع نطاق الوصول لهذا الحق للنساء العازبات ولكنه استثنى الأزواج المثليين، "يضر بشكل غير متناسب بالحق في المساواة والحق في الأبوة او الامومة".

ومنحت حكومة رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو مهلة عام واحد لصياغة قانون جديد، لكن البرلمان فشل في الوفاء بالموعد النهائي.

وقالت المحكمة العام الماضي إن تعديل القانون سيستغرق ستة أشهر ليصبح ساري المفعول، في 11 يناير، للسماح بتشكيل مبادئ توجيهية مهنية.

وبموجب اللوائح السابقة كان لا يمكن للأزواج من نفس الجنس الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا آباء او أمهات استخدام أم بديلة، وغالبا ما كانت تردعهم التكاليف الإضافية للعثور على أم بديلة في الخارج.

المصدر: AP