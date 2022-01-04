الصين: سنواصل تحديث ترسانتنا النووية

أعلنت الصين الثلاثاء أنها ستواصل "تحديث" ترسانتها النووية، مطالبة كلا من الولايات المتحدة وروسيا بخفض مخزونهما من الرؤوس النووية.

جاء هذا الإعلان غداة تعهد الدول الخمس الكبرى بمنع انتشار الأسلحة النووية.

وقال فو تسونغ، المدير العام لإدارة الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية، إن "الصين ستواصل تحديث ترسانتها النووية من أجل مسائل الموثوقية والسلامة"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة وروسيا ما زالتا تملكان 90% من الرؤوس الحربية النووية في العالم. وعليهما خفض ترسانتهما النووية بطريقة ملزمة قانونا ولا رجوع عنها".