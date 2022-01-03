"تابعه الجميع".. رد فعل كييف على كلمة بوتين بمناسبة العام الجديد

أكد عضو البرلمان الأوكراني عن حزب منصة المعارضة "من أجل الحياة" إيليا كيفا، أن الأوكرانيين أبدوا اهتماما كبيرا بكلمة العام الجديد التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواطنيه.

وأشار إلى تنامي شعبية الرئيس الروسي في أوكرانيا، وقال: "أنا متأكد من أن الجميع قد تابع تهنئته!".

وأضاف: "حسب رأيي، سيولي الأوكرانيون هذا العام اهتماما خاصا لعيد ميلاد بوتين".

وتابع: "سيحاول كل سياسي وموظف مدني صغير في أوكرانيا جاهدا تهنئة فلاديمير بوتين بعيد ميلاده!".

يذكر إلى أن بوتين سيحتفل في الـ7 من أكتوبر المقبل بعيد ميلاده الـ70.

المصدر: "نوفوستي"