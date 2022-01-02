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"طالبان" تعلق على صحة تقارير إطلاقها سراح منفذ هجوم مطار كابل

أخبار العالم

AP
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نفت حركة "طالبان"، صحة تقارير صحفية حول أن منفذ الهجوم الانتحاري الذي استهدف مطار كابل في أغسطس الماضي، بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية، كان قد أطلق سراحه من السجن قبيل الهجوم.

وقال بلال كريمي، نائب المتحدث باسم الحركة، في تغريدة عبر تويتر إن: "الادعاء بأن الانتحاري الذي تعرض للهجوم في المطار في 26 أغسطس تم إطلاق سراحه من سجن باغرام غير صحيح، حيث لا يوجد دليل يدعم هذا الادعاء".

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وأضاف المتحدث: "كان الفاصل الزمني بين سقوط سجن باغرام والهجوم على المطار قصيرا، لدرجة أنه كان من المستحيل على شخص مفرج عنه من السجن تنفيذ مثل هذا الهجوم في مثل هذا الوقت القصير".

ولفت إلى أن "اقتحام السجون تم قبل دخول قوات الإمارة الإسلامية إلى المدن وإطلاق سراح بعض منفذي تنظيم الدولة، إلا أن قوات الإمارة الإسلامية استعادت أو قضت على معظم المنتمين إلى تنظيم داعش".

المصدر:RT

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