مسؤول من "طالبان": ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين بتفجيري مطار كابل إلى 72

ارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين بتفجيري مطار كابل أمس إلى 72 شخصا، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول من حركة "طالبان" ومصدر بمستشفى في العاصمة الأفغانية صباح اليوم الجمعة.

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وذكر مسؤول من "طالبان" طلب عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز" أن ما لا يقل عن 28 من عناصر الحركة لقوا مصرعهم بهجومي أمس وقال: "فقدنا أشخاصا أكثر من الأمريكيين".

وأضاف أنه ليس هناك مبرر لتمديد مهلة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 31 أغسطس.

ودانت "طالبان" أمس بشدة التفجيرين اللذين وقعا في محيط مطار كابل، معتبرة أن سبب الهجوم هو وجود قوات أجنبية في المطار.

وارتفع عدد قتلى التفجيرين بين العسكريين الأمريكيين إلى 13 عسكريا، وذلك بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه.

المصدر: "رويترز"