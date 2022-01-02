الصين.. مصرع 9 أشخاص بحريق تحت الأرض

قالت السلطات المحلية في مدينة داليان بشمال شرق الصين، إن حريقا اندلع يوم الجمعة في منطقة تحت الأرض لسوق في المدينة، أسفر عن مصرع تسعة أشخاص.

ووقع الحادث عند الساعة 11:11 صباح الجمعة، فيما تم إخماد الحريق في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل السبت.

وبين الضحايا التسعة رجل إطفاء لقي مصرعه أثناء مكافحة الحريق. وأصيب خمسة أشخاص بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولا تزال عملية التحقيق جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

A fire that broke out Friday in an underground area below a market in Northeast China's #Dalian City has left nine people dead, local authorities said. https://t.co/9FeQbOtE0C — People's Daily app (@PeoplesDailyapp) January 2, 2022

المصدر: "شينخوا"