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Sohu: الولايات المتحدة والناتو سيتعرضان لكارثة كبيرة إن هاجما روسيا

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Sohu: الولايات المتحدة والناتو سيتعرضان لكارثة كبيرة إن هاجما روسيا
AFP Fabrice COFFRINI
مقاتلة "F-35" الأمريكية - أرشيف
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أكدت وسائل إعلام صينية أن واشنطن والناتو سيتعرضان لكارثة كبيرة إن أقدما على مهاجمة روسيا بمقاتلات "F-35"، بفضل أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-300PM-2 المنصوبة في القرم.

ووفقا لبوابة الأخبار الصينية Sohu: "تم تجهيز أنظمة الدفاع الجوي الروسية بمحطة رادار متعددة الوظائف ونظام للكشف عن الأهداف الخفية في وتتبعها".

وأضافت: "يمكن لـS-300PM-2 اكتشاف مقاتلات التخفي من الجيل الخامس على مسافة 200 إلى 250 كيلومترا ومهاجمتها".

وتابعت: "بمجرد أن تنتهك طائرات "F-35" الأمريكية المجال الجوي الروسي، سيتم إسقاطها بلا رحمة من قبل هذه المنظومات".

المصدر: RT

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