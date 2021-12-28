الجيش الروسي يتسلم منظومة تكتيكية جديدة للدفاع الجوي

تتسلم وحدات القوات البرية عام 2022 منظومة تكتيكية جديدة للدفاع الجوي الروسي تخصص لحمايتها من الغارات الجوية.

وهي منظومة "غيبكا - إس" للدفاع الجوي الميداني التي تستخدم بالدرجة الأولى لتدمير الطائرات والمروحيات والدرونات والصواريخ المجنحة المحلّقة على ارتفاعات منخفضة جدا في أي طقس ليلا ونهارا وفي ظروف الرؤية المحدودة. وبمقدور المنظومة إسقاط الأهداف الجوية المحلقة بسرعة حتى 1500 كلم/ساعة.

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أعلن ذلك قائد الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الروسية اللواء، ألكسندر ليونوف، في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية.

وبحسب اللواء فإن العربات القتالية التابعة للمنظومة تم تزويدها بوسائل الاستطلاع ونظام التحكم الأوتوماتيكي.

وقال اللواء إن المنظومة مزودة بـ4 أنواع من الصواريخ الجاهزة للإطلاق "إيغلا"، "إيغلا – إس"، "فيربا" و"فيربا -إم" تم نصبها على منصة عربة "تيغر – إم". أما عدد الصواريخ الإجمالي الذي تحمله المنظومة فيبلغ 8 صواريخ تنصب 4 صواريخ منها على منصات الإطلاق وتحفظ 4 صواريخ أخرى داخل العربة.

ومن مميزات المنظومة قدرتها على إطلاق الصواريخ من الحركة عندما تسير العربة بسرعة 30 كلم/ساعة.

يذكر أن هناك منظومة بحرية للدفاع الجوي من طراز "غيبكا" تم وضعها على سفينتي المدفعية "فولغودونسك" و"أستراخان" وسفينة الإنزال "الأميرال كولاكوف".

المصدر: روسيسكايا غازيتا