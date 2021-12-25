روسيا بصدد تحديث منظومة "بانتسير" للدفاع الجوي

سينتهي في عام 2022 العمل على تصميم نموذج مطور جديد من منظومة "بانتسير – إس إم – إس في" للدفاع والصواريخ المضادة للجو.

وسينصب النموذج على منصة مجنزرة وسيزداد مدى عمله.

أعلن ذلك قائد الدفاع الجوي الميداني في القوات البرية الروسية اللواء، ألكسندر ليونوف.

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وقال ليونوف إن القوات البرية ستتسلم مستقبلا منظومتين جديدتين للدفاع الجوي، وهما منظومة "بتيسيلوف" (صياد الطيور) التي تزوّد بنوعين من الصواريخ يوجّه أحدهما بشعاع ليزر ويوجّه ثانيهما بشعاع حراري.

وسيتم تزويد القوات البرية كذلك بعربة "تايفون – الدفاع الجوي" التي يتوقع أن تجهّز بمنظومات الدفاع الجوي "إيغلا"، " إيغلا – إس" ، "فيربا".

وستتسلم القوات البرية كذلك" حسب اللواء، منظومة جديدة تزوّد بصاروخ ذي رأس موجهة ذاتية لا مثيل لها في العالم، من شأنها إصابة الهدف على الرغم من استخدام كل الأنواع من التشويش البصري.

المصدر: روسيسكايا غازيتا