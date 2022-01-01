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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب أفغانستان

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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب أفغانستان
AFP WAKIL KOHSAR
أفغانستان - أرشيف
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة في أفغانستان.

وأشارت الهيئة إلى أن "مركز الزلزال كان على بعد 32.7 كيلومتر شرق مدينة إشكاشم".

وأضافت: "مركز الهزة الأرضية وقع على عمق 234 كيلومترا تحت سطح الأرض".

وسجل علماء الرصد الزلزلي في وقت سابق هزة أرضية بقوة 4.5 درجة قبالة سواحل إندونيسيا.

المصدر: RT

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