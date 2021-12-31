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الإفراج عن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة

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الإفراج عن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة
Reuters
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أفرج ليل أمس، عن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون-هيه بموجب العفو الرئاسي الخاص بعد أربع سنوات و9 أشهر من السجن بتهم فساد.

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وقرر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن منح العفو عن الرئيسة السابقة بارك كجزء من عفو خاص بمناسبة العام الجديد.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إن القرار اتخذ مع الأخذ بعين الاعتبار تدهور حالتها الصحية وكجزء من جهود تعزيز الوحدة الوطنية.

وكانت بارك البالغة من العمر 69 عاما تقضي عقوبة السجن لمدة 22 عاما منذ مارس عام 2017 بعد عزلها من منصبها بسبب تهم فساد واسعة النطاق وفضيحة استغلال النفوذ التي تنطوي على صديقة مقربة منها متهمة بالتلاعب بها.

الإفراج عن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة
المصدر: يونهاب

وتتلقى بارك حاليا العلاج في مركز سامسونغ الطبي بسيئول، ومن المتوقع أن تبقى هناك حتى أوائل فبراير.

ولا يزال مكان إقامتها بعد مغادرة المستشفى غير واضح في الوقت الحالي، حيث تم بيع منزلها الخاص في جنوب سيئول بالمزاد كجزء من مصادرة ممتلكاتها.

ونظم أنصار بارك مسيرات بالقرب من مركز سامسونغ الطبي للاحتفال بالإفراج عنها. ووضعت أكاليل الزهور مع رسائل تتمني لها صحة جيدة في شارع بالقرب من المركز الطبي.

المصدر: "يونهاب"

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