جنوب إفريقيا ترفع حظر التجول مع اجتياز ذروة الموجة الرابعة من كورونا
Reuters
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أعلن مجلس الوزراء في جنوب إفريقيا رفع حظر التجول الذي كان مفروضا في البلاد منذ منتصف الليل وحتى الرابعة صباحا.
وأضاف أن "القرار ينفذ على الفور مع اجتياز البلاد ذروة الموجة الرابعة من (كوفيد-19)، والتي هيمن عليها المتحور (أوميكرون)".
وعلى الرغم من كونه أقل ضراوة على ما يبدو، فإن متحور "أوميكرون" أشد عدوى بـ70 مرة من دلتا، وأدى إلى موجات جديدة ضخمة من العدوى، خاصة في دول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا، حيث تجاوز عدد الحالات 100000 حالة في اليوم.
المصدر: "رويترز"
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