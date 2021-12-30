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الولايات المتحدة.. تحذيرات صحية من اضطراب حياة الأمريكيين

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الولايات المتحدة.. تحذيرات صحية من اضطراب حياة الأمريكيين
Reuters
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حذر فريق من خبراء الصحة في الولايات المتحدة الأمريكيين من أن ازدياد الإصابابت بمتحور "أوميكرون"، سيسبب لهم اضطرابات كبيرة وسيؤثر على حياتهم حتى في ارتياد المخازن والتسوق.

وقال مايكل أوسترهولم خبير الأمراض الوبائية في جامعة مينيسوتا لشبكة "إم.إس.إن.بي.ٍسي": "الشهر المقبل سيشهد عاصفة فيروسية والمجتمع كله سيتعرض للضغوط بسببها".

ولليوم الثاني على التوالي أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة سجلت عددا قياسيا في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 بناء على متوسط أسبوعي بأكثر من 290 ألف إصابة جديدة يوميا.

وبحسب الإحصاء سجلت 18 ولاية على الأقل أرقاما قياسية لحالات الإصابة الجديدة وشهدت ماريلاند وأوهايو وواشنطن العاصمة أيضا أعدادا قياسية لدخول المستشفيات مع ارتفاع إجمالي الداخلين للمستشفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 27 في المئة.

وتأتي هذه الموجة وسط زيادة معدلات السفر في موسم العطلات ومع قرب قدوم احتفالات رأس السنة الجديدة وفي وقت تعاني فيه المدارس مع عودة الطلاب للفصول الدراسية بعد العطلات الشتوية.

المصدر: رويترز

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