"رويترز" تلغي خبرا نشرته عن إعلان أنقرة بأن 7 دول أوروبية حظرت دخول القادمين من تركيا
Reuters
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سحبت وكالة "رويترز" خبرا كانت قد نشرته في وقت سابق من اليوم الخميس، مفاده بأن أنقرة كشفت أن 7 دول أوروبية حظرت دخول القادمين من تركيا بسبب تفشي المتحور "أوميكرون".
وكتبت "رويترز": ملحوظة "يرجى سحب الخبر الذي أرسل بخصوص دول أوروبية تحظر دخول المسافرين الأتراك".
وورد في الخبر السابق أن نشرة تعليمات السفر التي أصدرتها هيئة الطيران المدني التركية، كشفت أن سبع دول أوروبية منها هولندا وإيطاليا وإسبانيا منعت دخول القادمين من تركيا بسبب تفشي المتحور "أوميكرون".
المصدر: رويترز
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