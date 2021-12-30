 
مباشر

أنقرة: 7 دول أوروبية حظرت دخول القادمين من تركيا

أخبار العالم

أنقرة: 7 دول أوروبية حظرت دخول القادمين من تركيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2qv

كشفت نشرة تعليمات السفر التي أصدرتها هيئة الطيران المدني التركية، أن سبع دول أوروبية منها هولندا وإيطاليا وإسبانيا منعت دخول القادمين من تركيا بسبب تفشي المتحور "أوميكرون".

إقرأ المزيد
تركيا تبدأ باستخدام لقاحها المحلي للوقاية من كورونا
تركيا تبدأ باستخدام لقاحها المحلي للوقاية من كورونا

وورد في النشرة التي جرى تحديثها في 28 ديسمبر، أن "هولندا وإيطاليا وإسبانيا ولوكسمبورغ وكرواتيا وآيسلندا وسويسرا لن تستقبل المسافرين القادمين من تركيا".

وقالت النشرة إنه "سيتعين على المسافرين الأتراك تقديم دليل على تلقيهم التطعيم المضاد لكوفيد-19 لدخول البرتغال والسويد".

كما حدثت الهيئة تعليمات السفر المتعلقة بإيران والعراق، قائلة إن "المسافرين إلى البلدين قد يخضعون لحجر صحي مدته 14 يوما لدى الوصول في حين يتعين على غيرهم من المسافرين تقديم نتيجة فحص سلبية تثبت خلوهم من المرض".

ولم يتضح حتى الآن موعد بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ولا مدة سريانها.

وبلغت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تركيا أعلى مستوياتها منذ أبريل هذا الأسبوع إذ ارتفعت إلى قرابة 37 ألفا، لكن العدد لا يزال أقل بكثير من الإصابات المسجلة في أجزاء من أوروبا.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا