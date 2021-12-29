مسؤول أمريكي: بايدن وبوتين سيبحثان على الأرجح سير المفاوضات النووية مع إيران

صرح مسؤول أمريكي رفيع بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سير المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني على الأرجح.

وأشار المسؤول في حديث لـ "رويترز" إلى أن الرئيسين سيبحثان كذلك الوضع حول أوكرانيا، حيث لا تزال الولايات المتحدة قلقة إزاء تواجد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة "مستعدة للرد على أي توغل روسي في أوكرانيا"، مضيفا أنها ستعزز قوات الناتو في المنطقة في حال الهجوم خلال الأسابيع القادمة.

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وقال المسؤول إن الولايات المتحدة وضعت قائمة مفصلة للمسائل المثيرة للقلق في ما يخص أوكرانيا، وستبحثها مع روسيا في الوقت المناسب.

وأضاف أن بايدن "سيؤكد بوضوح أن هناك طريقا دبلوماسيا لخفض التصعيد في المنطقة إذا كان بوتين يريد السير فيه".

وأشار المسؤول إلى أن بايدن لن يحضر المباحثات الأمنية التي ستجري بين المسؤولين الأمريكيين والروس في 10 يناير، والتي تقودها وزارة الخارجية.

وأضاف أن بايدن سيجري اتصالا جديدا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت قريب، لكن موعد هذا الاتصال لم يحدد بعد.

المصدر: رويترز