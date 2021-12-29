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كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تتجاوز 5 ملايين إصابة بكورونا

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كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تتجاوز 5 ملايين إصابة بكورونا
Reuters BING GUAN
طابور من السيارات حول مستشفى في انتظار إجراء فحوص خاص بفيروس كورونا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تجاوزت فيها الحصيلة العامة للإصابات المسجلة بفيروس كورونا مستوى 5 ملايين حالة.

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وتفيد معطيات السلطات الصحية في كاليفورنيا بأن عدد الإصابات في الولاية التي يقطنها نحو 40 مليون شخص، بلغ 5076650 حالة، بينها 75558 وفاة.

بدورها، تشير بيانات جامعة جزنز هوبكينز إلى أن وصول عدد الإصابات في كاليفورنيا نقطة 5377245 حالة، بينها 76255 وفاة.

وبحسب معلومات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بلغت نسبة الإصابات خلال الأسبوع الأخير 16.4 حالة لكل 100000 شخص.

المصدر: RT + وكالات

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