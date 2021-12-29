روسيا: التنسيق بين موسكو وواشنطن شرط مهم لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

استضافت العاصمة النمساوية فيينا اليوم الخميس اجتماعا بين رئيسي وفدي روسيا والولايات المتحدة في المباحثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في "تويتر" أنه اجتمع اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.

وتابع: "يمثل التشاور والتنسيق الوثيق بين وفدي روسيا والولايات المتحدة بخصوص مباحثات فيينا شرطا مهما للمضي قدما نحو استئناف خطة العمل المشتركة الشاملة".

Met today with the #US Special Envoy for #Iran Mr. Robert Malley. Close consultations and coordination between the Russian and the US delegations in the course of the #ViennaTalks constitute an important prerequisite for progress towards restoration of #JCPOA. pic.twitter.com/CXFa9ttBfe — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) December 29, 2021

واختتمت في فيينا في وقت سابق من الشهر الجاري الجولة السابعة من المباحثات النووية بين طهران والقوى الكبرى.

المصدر: RT