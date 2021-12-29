إسرائيل.. حوالي ألفي حالة استشفاء من الإنفلونزا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2gq
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 1849 حالة استشفاء لمصابين بالإنفلونزا، من بينهم 605 أطفال و124 امرأة حامل.
وقالت الوزارة إن حالات الإصابة الجديدة بالإنفلونزا في تزايد مستمر بين الصغار والكبار على حد سواء، مبينة أن غالبية المصابين، مصابون بسلالة من المفترض أن يحمي منها اللقاح الذي تم توزيعه هذا العام.
هذا ودعت الوزارة إلى تطعيم أي شخص يزيد عمره عن 6 أشهر.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.