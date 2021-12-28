بينيت يحذر من موجة تفشي كبيرة لـ"أوميكرون" في إسرائيل

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، من أن إسرائيل "مقبلة على معدلات إصابة بفيروس كورونا نتيجة تفشي متحور "أوميكرون" على نطاق لم نشهده من قبل".

وحول إمكانية فرض الإغلاق، قال بينيت: "هدفي منذ بداية الوباء هو تجنب الإغلاق قدر الإمكان، وتلقيت قدرا كبيرا من الانتقادات في هذا المجال، ولكن لا نعلم كيف سيكون عليه الوضع لاحقا في حال ازدياد عدد الإصابات، وخاصة قدرة المستشفيات على استيعابها"، ورفض التعهد بألا يفرض إغلاقا.

وأشار إلى أنه "وفقا لسياسة الحجر الصحي التي من المتوقع أن تتبناها الحكومة، لن يطلب من الأشخاص المطعمين الدخول إلى الحجر حتى لو اتصلوا بمريض تم التحقق منه"، مبينا أن "معطيات دخول الأطفال إلى المستشفيات في العالم بسبب انتشار متحور أوميكرون آخذة في الازدياد".

ودعا أولياء الأمور إلى تطعيم أطفالهم، مؤكدا أن اللقاحات آمنة وفعالة، مبينا أن "متحور أوميكرون يختلف تماما عما عرفناه من سلالات كورونا سابقا وهو معدي للغاية".

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلية"