إسرائيل: عدد حالات الإصابة بكورونا يرتفع بوتيرة غير مسبوقة

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد يرتفع بوتيرة غير مسبوقة.

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وتم تشخيص 2952 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي حصيلة قياسية والأعلى خلال الأشهر الماضية.

وكانت إسرائيل قد سجلت 1799 حالة إصابة جديدة في اليوم السابق و1329 حالة فقط قبله.

وقال البروفيسور، عيران سيغال، وهو عالم أحياء من معهد ويزمان للعلوم، إن معدل مضاعفة الإصابات بكورونا في إسرائيل هو حوالي كل يومين أو ثلاثة أيام، مما يعني أن البلاد يجب أن تتوقع ارتفاع الحالات بسرعة.

وليس من الواضح كم من هذه الحالات هي لمتحور "أوميكرون"، لكن سيغال قال إنه يتوقع أن حوالي 60 بالمائة من الإصابات في إسرائيل هي بالفعل لأشخاص مصابين بمتحور "أوميكرون".

المصدر: the jerusalem post