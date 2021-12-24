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إسرائيل تسجل ارتفاعا كبيرا بعدد إصابات فيروس كورونا

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إسرائيل تسجل ارتفاعا كبيرا بعدد إصابات فيروس كورونا
Reuters
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أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، تشخيص ما مجموعه 1482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يمثل زيادة هائلة في الإصابات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق.

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وذكرت صحيفة "جيروزاليم يوست"، أن 88 مصابا بفيروس كورونا حالتهم خطيرة، من بينهم 38 يستخدمون أجهزة التنفس.

حتى الآن، تلقى 4.1 مليون إسرائيلي الجرعات الثلاث من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وحصل 5.8 مليون على جرعتين، و6.4 مليون حصلوا على واحدة.

المصدر: JERUSALEM POST

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