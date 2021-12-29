ياقة قميص كيم تثبت نجاحه في خفض وزنه

نجح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في خفض وزنه بشكل ملاحظ.

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ووفقا لصورة من مؤتمر حزب العمال الثامن، نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، يرتدي كيم بدلة بلون غامق على قميص أبيض وربطة عنق باللون الفضي.

وكانت ياقة القميص غير خانقة، حيث هناك مساحة لدخول إصبع واحد، الأمر الذي يعتبر قاعدة أساسية للبس البدلة الغربية.

وكانت صورة كيم هذا اليوم تختلف عن صورته في يوم 17 من الشهر الماضي، عندما ظهر في مراسم ذكرى وفاة والده الراحل، كيم جونغ إيل، في قصر الشمس في بيونغ يانغ ، وهو يكاد أن يبكي.

وكان كيم يرتدي الزي الرسمي المعروف باسم "الزي الشعبي" وكان عنقه ملتصقا بياقة قميصه، أو ياقة القميص تختبئ تحت حنكه السمين.

غير أنه تم التأكد حاليا من نجاحه في خفض وزنه في الآونة الأخيرة، على الرغم من أن وزنه لا يزال يعتبر زائدا مقارنة مع طوله.

وصرحت وكالة الاستخبارات الوطنية في أكتوبر الماضي، أن كيم خفض وزنه بحوالي 20 كلغ، من 140 كلغ عام 2019.

وسبق أن نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تعليق مواطن كوري شمالي يقول " شعرت بألم حاد عندما رأيت وجه الزعيم الباهت من جراء خفض الوزن".

ولا يزال كيم يعتبر بدينا من نظرة موضوعية، غير أنه أصبح رشيقا مقارنة مع الماضي، مما أثار الشائعات التي تقول إنه يعاني من مشكلة صحية.

المصدر: يونهاب