كيم جونغ أون ثالث أكثر سياسي بالعالم يُبحث عنه في الإنترنت في العام الجاري

جاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في المركز الثالث في الساسة الأكثر بحثا على الإنترنت في جميع أنحاء العالم خلال العام الجاري.

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وقالت شركة "ستاتيستا" الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين إن مستخدمي الإنترنت وضعوا كيم جونغ أون في خانة البحث بمعدل 1,9 مليون مرة شهريا.

واحتل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المرتبة الأولى مع 7 ملايين مرة في المعدل الشهري، ويليه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بمقدار مليوني مرة.

وجاءت المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، في المركز الرابع (1,4 مليون مرة)، ويليها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، (1,2 مليون مرة) والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون (900 ألف مرة).

وفقا لتحليل "غوغل تريندز"، كان الموضوع الأكثر بحثا فيما يتعلق بالزعيم كيم هو فقدان الوزن.

وقد ظهر كيم مع فقدانه الكثير من الوزن في اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في يونيو الماضي. وقالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي إنها تعتقد بأن الزعيم كيم فقد 20 كيلوغراما من وزنه البالغ 140 كيلوغراما، ويبدو أنه لا يعاني من مشكلة صحية.

المصدر: يونهاب