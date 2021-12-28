 
مباشر

واشنطن: اجتماع مجلس روسيا – الناتو في 12 يناير والحوار الاستراتيجي في 10 يناير

أخبار العالم

واشنطن: اجتماع مجلس روسيا – الناتو في 12 يناير والحوار الاستراتيجي في 10 يناير
Reuters KEVIN LAMARQUE
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2ag

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن اجتماع مجلس روسيا – الناتو سيعقد يوم 12 يناير المقبل، وقبل ذلك ستجري جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع روسيا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، أنه في ما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا، تتخذ الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو "موقفا موحدا في سعيهم إلى التمسك بالدبلوماسية المبنية على المبادئ تجاه روسيا".

إقرأ المزيد
محادثات روسية-أمريكية حول أوكرانيا والحد من التسلح في العاشر من يناير
محادثات روسية-أمريكية حول أوكرانيا والحد من التسلح في العاشر من يناير

وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع المشاركة في الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا في 10 يناير.

وتابع أنه في 12 يناير من المتوقع عقد اجتماع لمجلس روسيا – الناتو، وفي 13 يناير لقاء بين ممثلي روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأكد برايس أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتزمون أن يحددوا ما إذا كانت هناك إمكانية لمناقشة بعض المقترحات الروسية بشأن الأمن في أوروبا.

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا