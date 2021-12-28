محادثات روسية-أمريكية حول أوكرانيا والحد من التسلح في العاشر من يناير

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر في البيت الأبيض، بأنه من المنتظر أن تجري موسكو وواشنطن محادثات يوم 10 يناير المقبل بشأن الوضع في أوكرانيا والحد من التسلح.

ووفقا للوكالة فإن المحادثات ستجمع روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.

كذلك نقلت الوكالة عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه من المقرر أن يعقد ممثلون عن روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اجتماعا يوم 13 من يناير.

هذا وأعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، أنه دعا إلى عقد جلسة لمجلس روسيا-الناتو في 12 يناير القادم.

وكانت روسيا قد اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري على الولايات المتحدة وحلف الناتو توقيع اتفاقيتين لوضع نظام ضمانات أمنية بغية تخفيف التوترات العسكرية في أوروبا.

وتقضي هذه الاقتراحات بتكثيف التنسيق بين الطرفين بهدف تفادي حوادث عسكرية خطيرة، والحد من نشر أسلحة استراتيجية مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق محددة، مع تعهد الناتو بعدم مواصلة تمدده شرقا، وعدم منح أوكرانيا العضوية فيه.

المصدر: نوفوستي + أ ف ب