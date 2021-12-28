كوريا الجنوبية تقلل مدة الحجر على مخالطي المصابين بـ"أوميكرون" إلى 10 أيام

قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تقليل مدة الحجر الصحي المفروض على مخالطي المصابين بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا إلى 10 أيام من 14 يوما.

وقال رئيس فريق التحقيق الوبائي بالمقر المركزي لتدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية بارك يونغ-جون، في إحاطة إعلامية غير رسمية إنه سيتم تقصير مدة الحجر الصحي لمن كانوا على اتصال وثيق بالمصابين بسلالة أوميكرون إلى 10 أيام من 14 يوما ابتداءً من الأسبوع المقبل.

ومن جهة أخرى، أوضحت السلطات الصحية أنها ستنظر في تقصير فترة الحجر الصحي المفروض على المصابين بسلالة أوميكرون إلى 10 أيام.

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية تلزم المخالطين عن قرب لحالات الإصابة بفيروس كورونا أو بسلالة ألفا أو بسلالة دلتا، بالخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام.

وجاء قرار السلطات الصحية بعد أن أثبتت التجارب أن فترة انتشار سلالة أوميكرون لا تختلف عن فترة انتشار فيروس كورونا وسلالتي "ألفا" و"دلتا".

المصدر: "يونهاب"