كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بمتحور "أوميكرون"
Reuters
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سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية ما يقرب من 70 حالة إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" يوم أمس، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي المتحور الجديد.
وقالت السلطات الصحية إن البلاد أبلغت عن 69 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" خلال يوم أمس ليصل العدد التراكمي لحالات الإصابة بالمتحور إلى 445.
ومن بين حالات الإصابة المسجلة حديثا، كانت هناك 49 إصابة محلية و20 إصابة وافدة من الخارج.
ومن بين الإصابات الوافدة من الخارج، كانت 15 إصابة وافدة من الولايات المتحدة.
وتعد حصيلة اليوم أعلى مستوى منذ تفشي متحور أوميكرون في البلاد.
المصدر: "يونهاب"
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