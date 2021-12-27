محادثات هاتفية بين لافروف ولابيد

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا حيث بحثا مسألة إعادة حقوق روسيا الملكية على منشآت تاريخية في الأرض المقدسة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف ولابيد بحثا خلال المكالمة، التي "جرت بمبادرة من الطرف الإسرائيلي"، عددا من القضايا الملحة للأجندة الثنائية.

وأضاف البيان أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لتسوية القضايا العملية لإعادة حقوق الملكية الروسية على منشآت تاريخية في الأرض المقدسة بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى مهمات تعزيز العلاقات الثنائية في المجال التجاري الاقتصادي".

كما نسق الوزيران "الخطوات الخاصة بمواصلة تطوير التعاون في الساحة الدولية، بما في ذلك التصدي الصارم لمحاولات إعطاء الطابع البطولي للنازية ومراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية"، وبحثا كذلك جدول الاتصالات المرتقبة.

المصدر: RT