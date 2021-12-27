الاجراءات الوقائية في مطار شنغهاي تجبر طائرة قادمة من سياتل على العودة

أعلنت شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية أن الاجراءات الوقائية في مطار شنغهاي الصيني كانت وراء عودة رحلة جوية قادمة من سياتل، وهي في الجو.

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وقالت شركة دلتا إيرلاينز، إن متطلبات التنظيف والتطهير الجديدة المتعلقة بجائحة كورونا في مطار شنغهاي كانت وراء عودة رحلة جوية كانت قادمة من سياتل (أمريكا) وهي في الجو، في خطوة أثارت احتجاجا من القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو.

وأوضحت أن التدابير الجديدة في مطار شنغهاي بودونغ الدولي "تتطلب وقتا ممتدا على الأرض بشكل كبير وليست قابلة للتطبيق من الناحية التشغيلية لشركة دلتا".

ولم تتضح طبيعة القواعد ودوافعها، لكنها تأتي في الوقت الذي شددت فيه الصين قيود السفر الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 لمواجهة التفشي المتزايد في مدينة شيان، لاسيما قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر إقامتها في بكين في غضون ستة أسابيع.

المصدر: AP