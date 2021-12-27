الصين.. استمرار إغلاق مدينة شيان لليوم الخامس مع تسجيل 150 إصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية 150 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في مدينة شيان الصينية، حيث يستمر الإغلاق لليوم الخامس على التوالي.

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ويظل عدد الإصابات في شيان، التي يقطنها 13 مليون نسمة، قليلا بالمقارنة بالعديد من بؤر الانتشار على مستوى العالم لكن السلطات فرضت قيودا صارمة على الحركة داخل المدينة وعلى الخروج منها في إطار سياسة بكين لاحتواء التفشي فور ظهوره.

ولم تعلن السلطات أي إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في شيان حيث سجلت 635 إصابة مؤكدة خلال الفترة من 9 إلى 26 ديسمبر كانون الأول.

وبلغ إجمالي الإصابات الجديدة المصحوبة بأعراض في الصين أمس 158 حالة.

وعلى مستوى البلاد رصدت الصين بضع حالات إصابة بأوميكرون بين مسافرين دوليين في جنوب البلاد.

المصدر: "رويترز"