 
مباشر
عاجل
وزارة الصحة الأردنية تعلن عن ارتفاع كبير بإصابات "أوميكرون" في البلاد

"حماس" تنعى كبير أساقفة جنوب إفريقيا

أخبار العالم

Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s1n6

نعت حركة "حماس"، اليوم الأحد، كبير أساقفة جنوب إفريقيا، المناضل ‏ديسموند توتو، وتقدمت لعائلته، ولحكومة ولشعب جمهورية جنوب إفريقيا بالتعازي ‏الحارة لرحيله.‏

وقالت الحركة في بيان: "لقد خسرت فلسطين كما جنوب إفريقيا، مناضلا عنيدا، وقامة كبيرة في الدفاع عن ‏حقوق الإنسان، ومناهضة العنصرية، ومدافعا صلبا عن القضية الفلسطينية، في العديد ‏من المحافل والمنابر الدولية".‏

وكان القس ديسموند توتو، معروفا بمواقفه الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والرافضة للمارسات الإسرائلية بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا