"حماس" تنعى كبير أساقفة جنوب إفريقيا

نعت حركة "حماس"، اليوم الأحد، كبير أساقفة جنوب إفريقيا، المناضل ‏ديسموند توتو، وتقدمت لعائلته، ولحكومة ولشعب جمهورية جنوب إفريقيا بالتعازي ‏الحارة لرحيله.‏

وقالت الحركة في بيان: "لقد خسرت فلسطين كما جنوب إفريقيا، مناضلا عنيدا، وقامة كبيرة في الدفاع عن ‏حقوق الإنسان، ومناهضة العنصرية، ومدافعا صلبا عن القضية الفلسطينية، في العديد ‏من المحافل والمنابر الدولية".‏

وكان القس ديسموند توتو، معروفا بمواقفه الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والرافضة للمارسات الإسرائلية بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر: RT