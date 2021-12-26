"حماس" تنعى كبير أساقفة جنوب إفريقيا
Reuters
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نعت حركة "حماس"، اليوم الأحد، كبير أساقفة جنوب إفريقيا، المناضل ديسموند توتو، وتقدمت لعائلته، ولحكومة ولشعب جمهورية جنوب إفريقيا بالتعازي الحارة لرحيله.
وقالت الحركة في بيان: "لقد خسرت فلسطين كما جنوب إفريقيا، مناضلا عنيدا، وقامة كبيرة في الدفاع عن حقوق الإنسان، ومناهضة العنصرية، ومدافعا صلبا عن القضية الفلسطينية، في العديد من المحافل والمنابر الدولية".
وكان القس ديسموند توتو، معروفا بمواقفه الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والرافضة للمارسات الإسرائلية بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: RT
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