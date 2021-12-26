مصرع عنصرين من الحرس الثوري في اشتباك بجنوب إيران
Reuters
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن مصرع اثنين من كوادره في زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان، بجنوب شرق إيران.
وأفادت العلاقات العامة لمقر "القدس" التابع للحرس الثوري، أن "اثنين من كوادر الحرس الثوري استشهدا خلال أداء مهامهما، مساء أمس السبت، في اشتباك مسلح مع الأشرار".
وتشهد هذه المحافظة المتاخمة للحدود مع باكستان وأفغانستان، من حين لآخر، مواجهات مسلحة بين تنظيم "جيش العدل" البلوشي الذي يطالب بالاستقلال عن إيران وقوات الحرس الثوري.
المصدر: فارس
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