وصول مستوى المناعة الجماعية ضد كورونا في روسيا إلى 60.4%

أكدت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، ارتفاع مستوى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في روسيا إلى 60.4%.

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، في إحصائية محدثة، أن مستوى المناعة بين سكان البلاد ازدادت من 58.2% الأسبوع الماضي إلى 60.4% حتى الجمعة.

وأوضحت بيانات المركز أن عدد المطعمين ضد العدوى "كوفيد-19" بالكامل في روسيا يبلغ حتى الآن 73.106 مليون.

وتعليقا على هذه الأرقام قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا: "كما أشار مؤخرا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذا غير كاف لاعتبار سكان بلادنا محميين بدرجة ضرورية من فيروس كورونا".

وسبق أن أعلنت غوليكوفا أن تحقيق مناعة القطيع ضد فيروس كورونا يتطلب تلقيح 80% على الأقل من سكان روسيا، أي أكثر من 90 مليونا من البالغين.

وسجلت في روسيا حتى اليوم 10.343 مليون إصابة بفيروس كورونا بينها 302269 حالة وفاة.

المصدر: RT + وكالات