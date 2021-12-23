إصابة نائب أردوغان بفيروس كورونا

ذكر مكتب نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وقال مكتب نائب الرئيس، في بيان، الخميس، إن أوقطاي خضع لاختبار خاص بفيروس كورونا أعطى نتيجة إيجابية.

وأوضح البيان أن أوقطاي في حالة صحية جيدة ويخضع حاليا للعلاج في مستشفى مدينة أنقرة.

وسجلت تركيا بشكل عام حتى اليوم نحو 9.247 مليون إصابة بفيروس كورونا بينها 81 ألف وفاة.

المصدر: وكالات