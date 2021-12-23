مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض عن ارتفاع الإصابات بكورونا: لا داعي للقلق

قالت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه "لا داعي للقلق" حيث تبدأ حالات الإصابة بكوفيد-19 في الارتفاع وسط انتشار متحور "أوميكرون".

وقالت والينسكي إن "73 بالمائة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تعزى الآن إلى متحور أوميكرون، وهو أمر متوقع بسبب معدل الانتشار السريع لهذا المتحور"، مضيفة: "أريد تذكير الناس بأننا في مكان مختلف تماما عما كنا عليه قبل عام.. لدينا لقاحات وجرعات معززة ولدينا كل الدراسات العلمية التي توضح كيفية أخذ الإجراءات الوقائية، مثل أن ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة تساعد على التحفيف من انتشار الفيروس".

وأكدت: "إننا ندرك أنه لدينا المزيد من العمل للقيام به"، مشددة على "أهمية الحصول على اللقاح قبل حضور أي تجمعات عائلية بمناسبة عيد الميلاد... هذا الأمر ليس له علاقة بالسفر بل يتعلق أكثر بالاحتياطات التي يمكن أن تخفف من انتشار الفيروس".

المصدر: The Hill