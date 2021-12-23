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"طالبان" تنفي تقارير عن عرض الأمم المتحدة دفع 6 ملايين دولار للحركة مقابل حماية موظفيها

أخبار العالم

Reuters
كابل، أفغانستان
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نفت وزارة الداخلية الأفغانية تقارير إعلامية عن عرض الأمم المتحدة دفع 6 ملايين دولار للوزارة مقابل حماية موظفي ومنشآت المنظمة الدولية في هذا البلد.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر على حساب "إمارة أفغانستان الإسلامية" الرسمي على "تويتر": "وزارة الداخلية الأفغانية نفت تلك التقارير التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن عرض الأمم المتحدة 6 ملايين دولار مقابل تأمين مقراتها ومنسوبيها في أفغانستان. واعتبرتها عارية من الصحة".

ونقلت وكالة "رويترز"، الثلاثاء الماضي، عن وثيقة داخلية للأمم المتحدة جاء فيها أن هذه المنظمة الدولية تخطط لدفع المبلغ المذكور لحركة طالبان مقابل حماية منشآتها وموظفيها في أفغانستان.

المصدر: "تاس"

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