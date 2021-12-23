الولايات المتحدة.. تحطم طائرة صغيرة على سطح منزل في كاليفورنيا

أفادت السلطات الأمريكية، بأن طائرة صغيرة تحطمت على سطح منزل سكني في ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى إصابة الطيار ونقله إلى المستشفى.

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وكان الطيار الوحيد على متن الطائرة التي تحطمت عندما هبطت فوق سطح المنزل بمدينة أوبورن، وفقا لمكتب شرطة مقاطعة بلاسر. ونقل على أثر الحادث إلى مستشفى قريب في حالة غير معروفة.

المصدر: نيويورك بوست

وقالت السلطات إن أشخاصا كانوا داخل المنزل عند وقوع الحادث، لكنهم لم يتأذوا.

وأضافت السلطات إن إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيحققان في الحادث.

المصدر: newyorkpost