مقتل شخصين وفقدان 6 آخرين جراء تحطم طائرة في الشرق االأقصى الروسي

أعلن مركز الطيران بسبيريا تحطم طائرة من نوع "AN-12"، كانت تنفذ رحلة بين مدينتي ياكوتسك وإركوتسك في أقصى الشرق الروسي، وأكد المركز مقتل شخصين وفقدان 6 آخرين.

وقالت وكالة "تاس"، في وقت سابق اليوم إن طائرة من نوع "An-12" اختفت عن شاشات الرادار، عندما كانت في طريقها إلى إيركوتسك قادمة من مدينة ياكوتسك.

وأعلنت خدمات الطوارئ الروسية أن الطائرة كان على متنها 8 أشخاص.

وذكرت وكالة "تاس" نقلا عن مصادر أن الطائرة مملوكة لشركة الطيران البيلاروسية "غرودنو".

يتبع ..