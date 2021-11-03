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مركز الطيران بسيبيريا يؤكد تحطم الطائرة التي اختفت عن شاشات الرادار ومقتل شخصين وفقدان 6 آخرين

مقتل شخصين وفقدان 6 آخرين جراء تحطم طائرة في الشرق االأقصى الروسي

أخبار روسيا

مقتل شخصين وفقدان 6 آخرين جراء تحطم طائرة في الشرق االأقصى الروسي
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أعلن مركز الطيران بسبيريا تحطم طائرة من نوع "AN-12"، كانت تنفذ رحلة بين مدينتي ياكوتسك وإركوتسك في أقصى الشرق الروسي، وأكد المركز مقتل شخصين وفقدان 6 آخرين.

وقالت وكالة "تاس"، في وقت سابق اليوم إن طائرة من نوع "An-12" اختفت عن شاشات الرادار، عندما كانت في طريقها إلى إيركوتسك قادمة من مدينة ياكوتسك.

وأعلنت خدمات الطوارئ الروسية أن الطائرة كان على متنها 8 أشخاص.

وذكرت وكالة "تاس" نقلا عن مصادر أن الطائرة مملوكة لشركة الطيران البيلاروسية "غرودنو".

يتبع ..

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