مقتل شخصين وفقدان 6 آخرين جراء تحطم طائرة في الشرق االأقصى الروسي
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أعلن مركز الطيران بسبيريا تحطم طائرة من نوع "AN-12"، كانت تنفذ رحلة بين مدينتي ياكوتسك وإركوتسك في أقصى الشرق الروسي، وأكد المركز مقتل شخصين وفقدان 6 آخرين.
وقالت وكالة "تاس"، في وقت سابق اليوم إن طائرة من نوع "An-12" اختفت عن شاشات الرادار، عندما كانت في طريقها إلى إيركوتسك قادمة من مدينة ياكوتسك.
وأعلنت خدمات الطوارئ الروسية أن الطائرة كان على متنها 8 أشخاص.
وذكرت وكالة "تاس" نقلا عن مصادر أن الطائرة مملوكة لشركة الطيران البيلاروسية "غرودنو".
يتبع ..
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