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روسيا: بريطانيا ليست مهتمة بحقوق الإنسان على الإطلاق

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روسيا: بريطانيا ليست مهتمة بحقوق الإنسان على الإطلاق
Sputnik
النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي
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أكد دميتري بوليانسكي النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة أن بريطانيا لا تهتم بحقوق الإنسان على الإطلاق، وقادرة فقط على توجيه الاتهامات لروسيا.

وجاء تعليق بوليانسكي ردا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس التي قالت إن "موسكو سعت لاستخدام مجلس الأمن لزعزعة استقرار أوكرانيا".

وقال: "سيدتي الوزيرة، لا بد أن شخصا ما قد ضللك، لأن حديثنا لم يكن مخصصا لأوكرانيا، ولكن لانتهاك حقوق الإنسان والأقليات في أوكرانيا ودول البلطيق".

وأضاف: "توضح تغريدتك على "تويتر"، أن بريطانيا لا تهتم بحقوق كل شخص ولا يسعها إلا أن تلوم روسيا".

وفي معرض رده على انتقادات الولايات المتحدة، أشار بوليانسكي إلى "هستيريا الزملاء الغربيين عندما تقدم روسيا الحقائق للأمم المتحدة.. انتهاكات حقوق الإنسان والأقليات القومية في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وأوكرانيا".

وعقدت روسيا اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الأربعاء حول "صيغة آريا"، تحدث خلاله ممثلون عن المجتمع المدني في أوكرانيا ودول البلطيق عن انتهاكات حقوق الأقليات القومية في بلدانهم.

المصدر: "تاس"

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